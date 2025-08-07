Resultado da Mega-Sena, Lotofácil e demais sorteios desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quinta-feira (7/8), cinco loterias: os concursos 2898 da Mega-Sena; o 3463 da Lotofácil; o 6794 da Quina; o 2278 da Timemania e o 1099 do Dia de Sorte.
Timemania: R$ 13,5 milhões; Mega-Sena: R$ 3,7 milhões; Quina: R$ 3 milhões; Lotofácil: R$ 1,8 milhão; Dia de Sorte: R$ 370 mil.
A queridinha da noite, a Mega-Sena teve as seguintes dezenas sorteadas: 14 - 23 - 30 - 32 - 38 - 48.
A Lotofácil apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 04 - 06 - 07 - 08 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22.
A Quina teve os seguintes números sorteados: 01 - 24 - 30 - 62 - 71.
A Timemania apresentou o seguinte resultado: 14 - 17 - 34 - 36 - 38 - 44 - 53. O time do coração é o 02 — Altos/PI.
O Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01 - 03 - 04 - 08 -13 - 23 - 25. O mês da sorte é 01 — Janeiro.