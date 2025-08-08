Copenhagen Fashion Week: moda escandinava conquistou o mundo

Criada em 2006, a Semana de Moda de Copenhagen surgiu como um evento discreto e começou a chamar a atenção em 2018, quando a então diretora de comunicação da Global Fashion Agenda, Cecilie Thorsmark, assumiu a liderança do evento
A atual CEO da fashion week revolucionou o mercado quando anunciou um protocolo de sustentabilidade para a aprovação de marcas no evento
O documento apresenta 19 regras a serem seguidas pelas marcas que desejam se apresentar, que vão desde a estratégia do negócio até a produção das peças. Entre os critérios, estão: proibição do uso de plásticos descartáveis, fim da destruição de peças não vendidas e diversidade real na equipe
Sustentabilidade, identidade e inovação são pilares centrais dos desfiles. No entanto, o público se envolve com o evento, algo notório no street style, que tem looks casuais, mas que exibem autenticidade
Mix despretensioso de estampas, saias maxi, estampa poá, saia por cima da calça e diversas outras tendências se destacam nas ruas escandinavas
O verão escandinavo da OpéraSport foi calmo e acolhedor, com alfaiataria fresh e peças elegantes descontraídas. O cenário da piscina evidenciou o minimal-glam da marca, que viralizou no Brasil por apresentar uma colab com as Havaianas no desfile
A P.L.N apresentou um desfile minimalista e dark, com peças que parecem ter saído de um filme de ficção científica
A marca trouxe uma inspiração equestre, com muitas referências às horse girls. A coleção, nomeada Notes from the Grandstand (Notas da arquibancada, em tradução livre), trouxe alfaiataria, texturas naturais e botas de montaria
Entre os novos talentos, a designer da Anne Sofie Madsen foi destaque por apresentar um desfile criativo. Além disso, a marca foi a responsável por apresentar o 'acessório da temporada', uma bolsa em formato de rato
A temporada foi marcada por locações impressionantes. Entre os cenários mais falados, está o escolhido por Nicklas Skovgaard, que espalhou camas para os convidados se sentarem