Bebê nasce no Buraco do Tatu, próximo do Marco Zero de Brasília

Joanna conta que a distância entre a residência dela e a casa de parto onde o nascimento de Tomás era planejado foi uma questão de preocupação durante o pré-natal, mas a rápida evolução do trabalho de nascimento e o trânsito parado no meio do caminho não estavam no roteiro. Por outro lado, ela afirma que a preparação que recebeu da equipe que a acompanhou durante a gestação e a técnica com empatia no socorro realizado fizeram total diferença