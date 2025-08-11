Bebê nasce no Buraco do Tatu, próximo do Marco Zero de Brasília

A veterinária Joanna Macedo saiu do Setor de Mansões do Lago Norte para chegar a uma casa de parto na Asa Sul. O trajeto, de 28km, foi percorrido várias vezes durante as consultas de pré-natal e levaram entre 30 e 40 minutos. Mas, naquele 23 de setembro de 2022, um acidente com vazamento de óleo na pista gerou um atraso maior que o previstoArquivo Pessoal
O fato que, a princípio era considerado um obstáculo, se tornou também um marco na trajetória da família e de Brasília. Tomás nasceu no carro, no Buraco do Tatu, a poucos metros do Marco Zero da capital, com auxílio de uma equipe do Corpo de Bombeiros que, inicialmente, atuava na limpeza da pista.Arquivo Pessoal
O pai da criança, o designer Pedro João Almeida Borges, dirigia o carro da família com a máxima velocidade possível quando, no final da Asa Norte, percebeu o trânsito parado. Ao lado dele, no banco da frente, estava Joanna, que — àquela altura — já tinha se dado conta de que não seria possível chegar até o local previsto para o nascimento. Ela avisou ao pai que não havia mais tempo e que ele precisava estacionar, mas o motorista não tinha alternativas
Ao avistar um carro de polícia ultrapassando todos os carros — e dada a urgência da situação —, ele pegou o vácuo da patrulha e seguiu em frente. Ao se aproximar de um veículo dos bombeiros, foi repreendido por um agente em função da infração de trânsito, mas gritou instantaneamente: 'É parto! É parto!Material cedido ao Correio
O sargento Hartmann, que já tinha experiência na realização de partos, verificou o avanço do trabalho de parto e confirmou o que a mãe já suspeitava. Não havia tempo de chegar a um hospital e o bebê nasceria ali mesmo. Joanna conseguiu realizar o parto e recebeu o filho, Tomás, sentada no banco dianteiro do carro da famíliaReprodução/Youtube/Correio Braziliense
'O Tomás nasceu, eu mesma peguei ele, e a gente descobriu que era um menino. Ele ficou ali ao meu lado e, para mim, o mundo parou. Era só eu e meu bebê, e aquela tentativa de colocar ele contato comigo, de aquecê-lo e tudo. O Hartmann deu uma olhada nele', explicou Joanna. 'Ele saiu, não chorou inicialmente, eu falei para segurar ele de lado, ai ele chorou, e ficou tudo bem', emendou o sargentofreepik
Joanna conta que a distância entre a residência dela e a casa de parto onde o nascimento de Tomás era planejado foi uma questão de preocupação durante o pré-natal, mas a rápida evolução do trabalho de nascimento e o trânsito parado no meio do caminho não estavam no roteiro. Por outro lado, ela afirma que a preparação que recebeu da equipe que a acompanhou durante a gestação e a técnica com empatia no socorro realizado fizeram total diferençaArquivo pessoal
O reencontro da família com o bombeiro que assistiu ao parto, sargento Hartmann, foi promovido pelo Correio no mês de julho, três anos após o nascimento da criançaReprodução/Youtube/Correio Braziliense
Nos últimos sete anos, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal realizou 5.557 partos. Muitos deles foram realizados em vias públicas ou meios de transporte, longe do ambiente hospitalar, mas com técnica e segurançaSoinp CBMDF/Divulgação