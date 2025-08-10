Podcast do Correio: o drama das gestantes sob o olhar de uma médica
A médica obstetra Lucila Nagata, referência em atendimento de alta complexidade no HMIB, detalha desafios estruturais, sociais e humanos enfrentados pelas gestantes
Roberto Fonseca
10/08/2025 08:06
O Brasil enfrenta um cenário alarmante na assistência obstétrica: mais da metade dos municípios do país não têm uma maternidade, contrariando as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Esse "apagão de maternidades" força milhares de gestantes a uma verdadeira peregrinação em busca de atendimento, com riscos e impactos sociais profundos.
Ao Podcast do Correio, a médica obstetra Lucila Nagata, referência em atendimento de alta complexidade no Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB), detalhou o problema aos jornalistas Roberto Fonseca e Aline Gouveia. O episódio mergulha nos desafios estruturais, sociais e humanos enfrentados pelas gestantes, especialmente diante do cenário que especialistas vêm chamando de "apagão das maternidades".
A situação no Distrito Federal, por exemplo, é delicada: um a cada quatro partos realizados na rede pública é de pacientes de outras unidades da Federação, como Goiás, Minas Gerais e Bahia. A percepção de que a rede do DF é tecnicamente melhor estruturada atrai gestantes de risco e mulheres que desejam ter filhos em regiões com melhores serviços de saúde.
No entanto, essa demanda não vem acompanhada de planejamento intermunicipal. Na prática, prefeituras de cidades menores preferem investir em transporte, como vans, ônibus ou UTIs móveis, a construir maternidades. Pior: em muitos casos, os hospitais de destino sequer são informados da chegada das pacientes, o que compromete a logística e coloca vidas em risco. "No Hmib (Hospital Materno-Infantil de Brasília), onde eu trabalhei mais de 20 anos, é muito comum chegarem várias vans em determinadas dias da semana, com várias pacientes para fazer atendimento pré-natal de alto risco. Faz parte da rotina do hospital", recorda Lucila, médica aposentada que hoje atua como voluntária.
O deslocamento, além de desgastante, no entanto, pode ser perigoso. Gestantes com hemorragias, contrações ou emergências obstétricas acabam em viagens de cinco a oito horas que, em vez de ajudar, colocam mãe e bebê em risco. Há registros de partos no meio da estrada, sem assistência adequada.
Mas os impactos vão além do físico: o distanciamento prolongado da família, os custos com estadia e alimentação em outra cidade e a possibilidade de o pai precisar largar o emprego para cuidar de outros filhos geram um abalo social profundo, como ressaltado pela obstetra Lucila Nagata.
Apesar de iniciativas federais como a Rede Cegonha e a recém-lançada Rede Alyne, que promete reduzir a mortalidade materna em 25% até 2027, a realidade ainda esbarra na falta de estrutura. Profissionais desmotivados por salários baixos e jornadas excessivas comprometem o atendimento humanizado, um dos pilares das políticas atuais.
Segundo Lucila Nagata, falta formação humanista e incentivo à dedicação exclusiva. Muitos profissionais da rede pública atuam em múltiplos empregos, o que limita a atualização, a empatia e o tempo para cuidar com qualidade.
O que pode ser feito
Lucila Nagata destaca uma série de soluções possíveis para enfrentar o "apagão das maternidades":
Pré-natal eficiente e diagnóstico precoce de riscos para planejar deslocamentos;
Casas de apoio para gestantes de alto risco ficarem próximas de centros especializados;
Treinamento de parteiras e agentes de saúde, especialmente em regiões remotas;
Educação das gestantes, com melhor comunicação médica e cursos preparatórios;
Integração entre municípios e estados, para evitar o envio desorganizado de pacientes.
Edição: Roberto Fonseca
Reportagem: Jaqueline Fonseca, Aline Gouveia, Raphaela Peixoto e Roberto Fonseca
Edição de vídeos: Benjamin Figueiredo e Pedro Mesquita
Tecnologia: Guilherme Dantas e Kelly Venâncio
