Quina, Lotofácil e mais: resultados loterias desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (25/8), cinco loterias: os concursos 6809 da Quina, o 3478 da Lotofácil, o 2814 da Lotomania, 2851 da Dupla-Sena e o 373 da Super Sete
Quina: R$ 12 milhões / Super Sete: R$ 250 mil / Dupla Sena: R$ 4 milhões no primeiro sorteio e R$ 90 mil no segundo / Lotomania: R$ 1 milhão / Lotofácil: R$ 1 milhão
09 - 29 - 36 - 41 - 46 - 47 / 13 - 22 - 29 - 35 - 43 - 49
03 - 16 - 38 - 48 - 66
02 - 05 - 18 - 19 - 22 - 25 - 26 - 28 - 31 - 35 - 40 - 43 - 65 - 71 - 72 - 73 - 79 - 81 - 93 - 96
01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 14 - 15 - 17 - 21 - 22 - 24
Coluna 1: 8 Coluna 2: 4 Coluna 3: 2 Coluna 4: 0 Coluna 5: 5 Coluna 6: 6 Coluna 7: 2