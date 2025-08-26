Mega-Sena: resultados das loterias desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (26/8), cinco loterias: os concursos 2906 da Mega-Sena; o 3479 da Lotofácil; o 6810 da Quina; o 2286 da Timemania e o 1107 do Dia de Sorte
Megasena: R$ 33 milhões / Quina: R$ 13 milhões / Dia de Sorte: R$ 500 mil / Timemania: R$ 18 milhões / Lotofácil: R$ 1 milhão
17 - 33 - 37 - 41 - 46 - 49
07 - 08 - 34 - 61 - 75
14 - 18 - 25 - 39 - 53 - 58 - 74. O time do coração é o 13 (Bahia de Feira/SA)
01 - 05 - 06 - 08 -09 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 23 - 24 - 25
03 - 18 - 20 - 21 - 23 - 28 - 29. O mês da sorte é 04 (abril)