Quina, Lotofácil e mais: resultados loterias desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (29/8), cinco loterias: os concursos 6813 da Quina; o 2853 da Dupla Sena; o 2816 da Lotomania e o 739 da Super Sete
Quina: R$ 2 milhões / Super Sete: R$ 350 mil / Dupla Sena: R$ 5 milhões no primeiro sorteio e R$ 134 mil no segundo / Lotomania: R$ 2 milhões
04 - 05 - 10 - 13 - 38 - 46 / 05 - 17 - 19 - 32 - 41 - 42
02 - 14 - 38 - 39 - 52
08 - 13 - 14 - 21 - 26 - 28 - 31 - 34 - 43 - 44 - 50 - 52 - 54 - 64 - 73 - 74 - 78 - 84 - 90 - 91
Coluna 1: 2 / Coluna 2: 3 / Coluna 3: 7 / Coluna 4: 3 / Coluna 5: 5 / Coluna 6: 9 / Coluna 7: 6