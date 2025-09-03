Quina, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (25/10), seis loterias: os concursos 6817 da Quina; o 2855 da Dupla Sena; o 282 da +Milionária; o 2818 da Lotomania e o 741 da Super Sete
Dupla Sena: R$ 6 milhões no primeiro sorteio e 122 mil no segundo / Quina: R$ 600 mil / Lotomania: R$ 3 milhões / +Milionária: R$ 152 milhões / Super Sete: R$ 500 mil
09 - 15 - 18 - 19 - 30 - 35 no primeiro sorteio; 06 - 08 - 22 - 32 - 37 - 44 no segundo sorteio
02 - 13 - 52 - 60 - 63
03 - 04 - 08 - 15 - 30 - 31 - 32 - 34 - 52 - 53 - 55 - 57 - 58 - 62 - 71 - 72 - 79 - 86 - 89 -93
10 - 12 - 17 - 21 - 41 - 50 / Trevos: 3 - 5
Coluna 1: 6 / Coluna 2: 3 / Coluna 3: 8 / Coluna 4: 8 / Coluna 5: 8 / Coluna 6: 8 / Coluna 7: 5