Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (06/7), seis loterias: os concursos 2911 da Mega-Sena; o 6820 da Quina; o 3480 da Lotofácil; 283 da +Milionária; o 2291 da Timemania e o 1112 do Dia da Sorte
Lotofácil: R$ 220 milhões / +Milionária: R$ 100 milhões / Dia de Sorte: R$ 400 mil / Mega-Sena: R$ 30 milhões / Quina: R$ 3 milhões / Timemania: R$ 22 milhões
23 - 27 - 32 - 54 - 56 - 59
01 - 11 - 32 - 37 - 62
08 - 14 - 32 - 45 - 51 - 56 - 64. O time do coração é o 80 (Ypiranga/RS)
03 - 05 - 06 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 -15 - 16 - 17- 20 - 21 - 22 - 23
08 - 13 - 17 - 22 - 45 - 47. Os trevos sorteados foram: 3 - 5
02 - 03 - 06 - 13 - 19 - 20 - 24. O mês da sorte é 07 (julho)