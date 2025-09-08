Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (08/9), cinco loterias: os concursos 6821 da Quina, o 3481 da Lotofácil, o 2820 da Lotomania, 2857 da Dupla-Sena e o 743 da Super Sete.
Quina: 15 - 41 - 59 - 72 - 79 / Super Sete: R$ 750 mil / Dupla Sena: R$ R$ 7 milhões no primeiro sorteio e R$ 100 mil no segundo / Lotomania: R$ 1 milhão / Lotofácil: R$ 1 milhão
05 - 22 - 23 - 24 - 43 - 44 no primeiro sorteio; 12 - 22 - 24 - 34 - 36 - 41 no segundo sorteio
15 - 41 - 59 - 72 - 79
00 - 01 - 02 - 16 - 18 - 22 - 29 - 30 - 35 - 37 - 41 - 47 - 50 - 65 - 67 - 70 - 75 - 86 - 93 - 97
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 09 - 10 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24
Coluna 1: 1 / Coluna 2: 4 / Coluna 3: 2 / Coluna 4: 4 / Coluna 5: 8 / Coluna 6: 1 / Coluna 7: 1