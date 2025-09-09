Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (9/9), cinco loterias: os concursos 2912 da Mega-Sena; o 3482 da Lotofácil; o 6822 da Quina; o 2292 da Timemania e o 1113 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 46 milhões / Quina: R$ 1 milhão / Dia de sorte: R$ 700 mil / Timemania: R$ 22 milhões / Lotofácil: R$ 1 milhão
09 - 37 - 41 - 25 - 51 - 59
01 - 02 - 27 - 62 - 79
07 - 14 - 28 - 32 - 54 - 66 - 67. O time do coração é o 52 (Mirassol-SP)
01 - 02 - 04 - 05 - 09 - 10 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25
03 - 05 - 20 - 24 - 25 - 26 - 30. O mês da sorte é 02 (fevereiro)