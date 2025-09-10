Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (10/9), seis loterias: os concursos 6823 da Quina; o 2858 da Dupla Sena; o 3483 da Lotofácil; o 284 da +Milionária; o 2821 da Lotomania e o 744 da Super Sete.
+Milionária: R$ 100 milhões / Dupla-Sena: R$ 7 milhões e R$ 100 mil / Quina: R$ 2 milhões / Lotomania: R$ 1 milhão / Super Sete: R$ 800 mil / Lotofácil: R$ 1 milhão
07 - 08 - 10 - 29 - 38 no primeiro sorteio; 12 - 21 - 24 - 30 - 31 - 38 no segundo sorteio
03 - 32 - 49 - 50 - 52
02 - 04 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 20 - 22 - 24 - 25
04 - 05 - 06 - 30 - 45 - 38. Os trevos sorteados foram: 2 - 4
Coluna 1: 5 / Coluna 2: 5 / Coluna 3: 0 / Coluna 4: 4 / Coluna 5: 0 / Coluna 6: 3 / Coluna 7: 5
08 - 16 - 17 - 19 - 23 - 30 - 36 - 40 - 44 - 48 - 51 - 64 - 66 - 77 - 83 - 88 - 94 - 95 - 98