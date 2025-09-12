Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania, Super Sete e mais: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (12/9), cinco loterias: os concursos 6825 da Quina; o 2859 da Dupla Sena; o 3485 da Lotofácil; o 2822 da Lotomania e o 745 da Super Sete
Quina: R$ 7 milhões / Lotomania: R$ 2 milhões / Dupla Sena: R$ 8 milhões e R$ 100 mil / Super Sete: R$ 900 mil / Lotofácil: R$ 1 milhão
02 - 06 - 20 - 21 - 24 - 50 no primeiro sorteio; 14 - 26 - 29 - 32 - 34 - 49 no segundo
04 - 11 - 12 - 29 - 37
02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 20 - 22 - 25
12 - 13 - 18 - 20 - 29 - 34 - 37 - 38 - 41 - 50 - 52 - 58 - 60 - 70 - 72 - 74 - 76 - 89 - 90 - 99
Coluna 1: 3 / Coluna 2: 5 / Coluna 3: 1 / Coluna 4: 5 / Coluna 5: 2 / Coluna 6: 7 / Coluna 7: 4