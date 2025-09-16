Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (16/9), cinco loterias: os concursos 2915 da Mega-Sena; o 3488 da Lotofácil; o 6828 da Quina; o 2295 da Timemania e o 1116 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 26 milhões / Quina: R$ 11 milhões / Dia de Sorte: R$ 400 mil / Timemania: R$ 25 milhões / Lotofácil: R$ 1 milhão
10 - 11 - 15 - 38 - 52 - 60
53 - 54 - 62 - 66 - 77
01 - 20 - 27 - 32 - 47 - 74 - 77. O time do coração é o 69 (São Bernardo/SP)
01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 22 - 25
01 - 04 - 11 - 19 - 21 - 22 - 25. O mês da sorte é 10 (outubro)