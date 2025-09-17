Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (17/9), seis loterias: os concursos 6829 da Quina; o 2861 da Dupla Sena; o 3489 da Lotofácil; o 286 da +Milionária; o 2824 da Lotomania e o 747 da Super Sete
+Milionária: R$ 100 milhões / Dupla Sena: R$ 9 milhões e R$ 100 mil / Quina: R$ 500 mil / Lotomania: R$ 4 milhões / Super Sete: R$ 1 milhão / Lotofácil: R$ 1 milhão
14 - 15 - 33 - 36 - 45 - 48 no primeiro sorteio / 01 - 03 - 20 - 21 - 35 - 40 no segundo sorteio
42 - 52 - 57 - 58 - 66
02 - 04 - 08 - 13 - 14 - 23 - 24 - 32 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 64 - 67 - 68 - 80 - 85 - 87 - 93
01 - 02 - 05 - 08 - 09 - 11 - 14 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
15 - 19 - 20 - 30 - 35 - 45 / Os trevos sorteados foram: 3-6
Coluna 1: 1 / Coluna 2: 1 / Coluna 3: 6 / Coluna 4: 9 / Coluna 5: 9 / Coluna 6: 7 / Coluna 7: 8