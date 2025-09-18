Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (18/9), cinco loterias: os concursos 2916 da Mega-Sena; o 3490 da Lotofácil; o 6830 da Quina; o 2296 da Timemania e o 1117 do Dia de Sorte

Prêmios

Mega-Sena: R$ 30 milhões / Quina: R$ 1 milhão / Dia de Sorte: R$ 600 mil / Timemania: R$ 20 milhões / Lotofácil: R$ 6 milhões

Mega-Sena

05 - 11 - 16 - 27 - 40 - 45

Quina

27 - 28 - 30 - 34 - 76

Timemania

16 - 25 - 30 - 32 - 35 - 60 - 71. O time do coração é o 42 (Goiás-GO)

Dia de Sorte

03 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 30. O mês da sorte é 06 (junho)

Lotofácil

02 - 03 - 04 - 07 - 08 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 21 - 23 - 25

