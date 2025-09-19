Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania, Super Sete e mais: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (19/9), cinco loterias: os concursos 6831 da Quina; o 2862 da Dupla Sena; o 3491 da Lotofácil; o 2825 da Lotomania e o 748 da Super Sete
Quina: R$ 1 milhão / Lotomania: R$ 4 milhões / Dupla Sena: R$ 10 milhões e R4 100 mil, respectivamente / Super Sete: R$ 1 milhão / Lotofácil: R$ 1 milhão
02 - 04 - 20 - 42 - 44 - 46 no primeiro sorteio; 02 - 03 - 07 - 19 - 22 - 35 no segundo
21 - 28 - 66 - 68 - 79
03 - 28 - 29 - 30 - 38 - 45 - 50 - 53 - 54 - 57 - 59 - 60 - 61 - 62 - 80 - 83 - 84 - 89 - 91 - 95
01 - 02 - 04 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 15 - 17 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
Coluna 1: 3 / Coluna 2: 6 / Coluna 3: 8 / Coluna 4: 0 / Coluna 5: 3 / Coluna 6: 3 / Coluna 7: 7