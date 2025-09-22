Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (22/9), cinco loterias: os concursos 6833 da Quina, o 3493 da Lotofácil, o 2826 da Lotomania, 2863 da Dupla-Sena e o 749 da Super Sete
Quina: R$ 3 milhões / Lotomania: R$ 5 milhões / Dupla Sena: R$ 11 milhões e R$ 100 mil, respectivamente / Super Sete: R$ 1 milhão / Lotofácil: R$ 1 milhão
05 - 40 - 41 - 46 - 48 - 50 no primeiro sorteio; 17 - 24 - 28 - 30 - 47 - 48 no segundo
03 - 07 - 09 - 22 - 73
09 - 10 - 15 - 16 - 17 - 24 - 25 - 26 - 31 - 32 - 41 - 42 - 45 - 48 - 71 - 72 - 79 - 84 - 87 - 95
02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24
Coluna 1: 3 / Coluna 2: 4 / Coluna 3: 9 / Coluna 4: 0 / Coluna 5: 4 / Coluna 6: 3 / Coluna 7: 7