Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (23/9), cinco loterias: os concursos 2918 da Mega-Sena; o 3494 da Lotofácil; o 6834 da Quina; o 2298 da Timemania e o 1119 do Dia de Sorte.
Mega-Sena: R$ 45 milhões / Quina: R$ 4 milhões / Dia de Sorte: R$ 1 milhão / Timemania: R$ 27 milhões / Lotofácil: R$ 1 milhão
11 - 27 - 31 - 41 - 48 - 54
11 - 41 - 51 - 78 - 79
04 - 05 - 27 - 39 - 48 - 66 - 75. O time do coração é o 36 (Ferroviário - CE)
01 - 04 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25
03 - 04 - 14 - 15 - 20 - 22 - 28. O mês da sorte é 05 (maio)