Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (24/9), seis loterias: os concursos 6835 da Quina; o 2864 da Dupla Sena; o 3495 da Lotofácil; o 288 da +Milionária; o 2827 da Lotomania e o 750 da Super Sete
+Milionária: R$ 163 milhões / Dupla Sena: R$ 11 milhões e R$ 100 mil, respectivamente / Quina: R$ 4 milhões / Lotomania: R$ 6 milhões / Super Sete: R$ 1 milhão / Lotofácil: R$ 5 milhões
12 - 34 - 35 - 40 - 41 - 48 no primeiro sorteio; 01 - 21 - 23 - 33 - 43 - 49 no segundo
04 - 13 - 30 - 49 - 68
02 - 03 - 06 - 08 - 09 - 11 - 12 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25
14 - 17 - 27 - 33 - 42 - 50. Os trevos sorteados foram: 3 - 4
Coluna 1: 1 / Coluna 2: 1 / Coluna 3: 6 / Coluna 4: 2 / Coluna 5: 4 / Coluna 6: 6 / Coluna 7: 2
10 - 11 - 17 - 18 - 19 - 24 - 27 - 31 - 37 - 42 - 43 - 57 - 58 - 64 - 66 - 71 - 85 - 93 - 94 - 95