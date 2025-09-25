Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (25/9), cinco loterias: os concursos 2919 da Mega-Sena; o 3496 da Lotofácil; o 6836 da Quina; o 2299 da Timemania e o 1120 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 53 milhões / Quina: R$ 5 milhões / Dia de Sorte: R$ 1 milhão / Timemania: R$ 27 milhões / Lotofácil: R$ 1 milhão
03 - 26 - 28 - 37 - 42 - 53
05 - 16 - 29 - 33 - 76
19 - 24 - 28 - 42 - 46 - 77 - 54. O time do coração é o 03 (Amazonas/AM)
01 - 04 - 05 - 08 - 09 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 23 - 24
03 - 06 - 08 - 11 - 23 - 24 - 28. O mês da sorte é 06 (junho)