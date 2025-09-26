Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania, Super Sete e mais: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (26/9), cinco loterias: os concursos 6837 da Quina; o 2865 da Dupla Sena; o 3497 da Lotofácil; o 2828 da Lotomania e o 751 da Super Sete
Quina: R$ 6 milhões; Lotomania: R$ 7 milhões; Dupla Sena: R$ 12 milhões e R$ 168 mil, respectivamente; Super Sete: R$ 1 milhão; Lotofácil: R$ 1 milhão
06 - 18 - 21 - 38 - 45 - 47 no primeiro sorteio; 05 - 15 - 18 - 23 - 41 - 43 no segundo
13 - 25 - 57 - 64 - 75
03 - 05 - 10 - 17 - 22 - 23 - 29 - 39 - 48 - 56 - 57 - 63 - 67 - 71 - 74 - 82 - 84 - 87 - 94 - 99
01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19 - 21 - 25
Coluna 1: 1 / Coluna 2: 5 / Coluna 3: 7 / Coluna 4: 3 / Coluna 5: 2 / Coluna 6: 4 / Coluna 7: 5