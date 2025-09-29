Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (29/9), cinco loterias: os concursos 6839 da Quina, o 3499 da Lotofácil, o 2829 da Lotomania, 2866 da Dupla-Sena e o 752 da Super Sete
Quina: R$ 9 milhões / Lotomania: R$ 8 milhões / Dupla Sena: R$ 12 milhões, no primeiro sorteio, e R$ 179 mil no segundo / Super Sete: R$ 1 milhão / Lotofácil: R$ 1 milhão
02 - 05 - 18 - 43 - 44 - 48 no primeiro sorteio; 04 - 21 - 22 - 23 - 28 - 40 no segundo
11 - 26 - 28 - 44 - 61
02 - 07 - 09 - 16 - 22 - 24 - 27 - 40 - 45 - 57 - 32 - 62 - 64 - 65 - 72 - 75 - 86 - 90 - 94 - 96 - 98
01 - 05 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 23 - 24 - 25
Coluna 1: 2 / Coluna 2: 5 / Coluna 3: 8 / Coluna 4: 8 / Coluna 5: 6 / Coluna 6: 7 / Coluna 7: 1