Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (30/9), cinco loterias: os concursos 2921 da Mega-Sena; o 3500 da Lotofácil; o 6840 da Quina; o 2301 da Timemania e o 1122 do Dia de Sorte.
Mega-Sena: R$ 3 milhões / Quina: R$ 10 mihões / Dia de Sorte: R$ 150 mil / Timemania: R$ 29 milhões / Lotofácil: R$ 6 milhões
09 - 12 - 14 - 16 - 26 - 36
26 - 36 - 43 - 46 - 74
16 - 21 - 30 - 41 - 44 - 58 - 60. O time do coração é o 22 (Cascavel/PR)
01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 19 - 21
06 - 10 - 15 - 20 - 25 - 28 - 30. O mês da sorte é 11 (novembro)