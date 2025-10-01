Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (1/10), seis loterias: os concursos 6841 da Quina; o 2867 da Dupla Sena; o 3501 da Lotofácil; o 290 da +Milionária; o 2830 da Lotomania e o 753 da Super Sete