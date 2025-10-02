Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (2/10), cinco loterias: os concursos 2922 da Mega-Sena; o 3502 da Lotofácil; o 6842 da Quina; o 2302 da Timemania e o 1123 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 7 milhões / Quina: R$ 13 milhões / Dia de Sorte: R$ 400 mil / Timemania: R$ 29 milhões / Lotofácil: R$ 1 milhão
04 - 23 - 30 - 39 - 40 - 41
12 - 25 - 33 - 41 - 52
1 - 16 - 22 - 30 - 31 - 46 - 77. O time do coração é o 19 (Brasiliense-DF)
04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 25
02 - 05 - 09 - 10 - 12 - 23 - 28. O mês da sorte é 05 (maio)