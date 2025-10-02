Como identificar bebidas adulteradas

A avaliação começa ainda pela tampa do recipiente. 'Tampas originais apresentam acabamento detalhado, com arte em alta qualidade e sem amassados. Caso a bebida apresente lacres plásticos sobrepostos a tampas decoradas, desconfie', aponta o especialista Daniel Monferrari, head de Proteção às Marcas e Segurança Corporativa da Diageo
Também é possível comparar duas garrafas da mesma bebida, que precisam ser idênticas. Qualquer alteração na quantidade ou coloração do líquido pode indicar falsificação.
Ficar atento ao preço é um indicador essencial. Fuja de preços baixos demais e desconfie de ofertas fora do normal
Também é essencial ver se a bebida está devidamente lacrada e se há alterações no rótulo. Em bebidas originais, é possível ver um alerta sobre o consumo excessivo de álcool
Em relação às bebidas importadas, é preciso observar o lacre emitido pela Casa da Moeda. 'O selo autêntico possui holografia progressiva que revela apenas uma letra por vez — R, F ou B. Se todas as letras forem visíveis simultaneamente, há a possibilidade do selo ser falsificado', diz nota da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Associação Brasileira de Bebidas Destiladas (ABBD) e Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe)
A investigação aponta para a possibilidade de inserção do metanol depois das bebidas fabricadas. Por isso, as dicas valem para todas as bebidas alcoólicas, inclusive cervejas e vinhos, que, apesar de riscos menores, não estão imunes
Em caso de suspeita, o paciente deve ser encaminhado imediatamente para o serviço médico. Alguns dos sintomas mais comuns são: dor de cabeça intensa, tontura, náseas ou vômito, dor abdominal e alterações na visão