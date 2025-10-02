Como identificar bebidas adulteradas

Importados

Em relação às bebidas importadas, é preciso observar o lacre emitido pela Casa da Moeda. 'O selo autêntico possui holografia progressiva que revela apenas uma letra por vez — R, F ou B. Se todas as letras forem visíveis simultaneamente, há a possibilidade do selo ser falsificado', diz nota da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Associação Brasileira de Bebidas Destiladas (ABBD) e Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe)