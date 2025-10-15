Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (15/10), seis loterias: os concursos 6853 da Quina; o 2873 da Dupla Sena; o 3513 da Lotofácil; o 294 da +Milionária; o 2836 da Lotomania e o 759 da Super Sete
+Milionária: R$ 10 milhões / Dupla Sena: R$ 510 mil e R$ 47 mil / Quina: R$ 3 milhões / Lotomania: R$ 1 milhão / Super Sete: R$ 2 milhões / Lotofácil: R$ 1 milhão
07 - 09 - 48 - 54 - 75
15 - 20 - 24 - 26 - 27 - 46 - 47 - 50 - 51 - 54 - 55 - 56 - 58 - 59 - 66 - 82 - 85 - 88 - 90 - 99
03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 23 - 24
03 - 09 - 19 - 21 - 36 - 49. Os trevos sorteados foram: 4 - 3
Coluna 1: 2 / Coluna 2: 2 / Coluna 3: 5 / Coluna 4: 3 / Coluna 5: 5 / Coluna 6: 9 / Coluna 7: 5