Roubo no Louvre: não é a primeira vez que museu sofre com invasões

Um dos maiores museus de arte do mundo, em Paris, capital da França, teve joias furtadas neste domingo (19/10)

Por Gabriel Botelho
Oito peças levadas

Um grupo de 'três ou quatro ladrões', segundo o governo francês, invadiu o Louvre, maior museu de arte do mundo, na manhã deste domingo (19/10). Os criminosos levaram oito peças da coleção de joias e pedras preciosas da galeria Apollo. De acordo com as autoridades, os itens possuem valor 'inestimável'. Essa não é a primeira vez que o museu encara roubos

Mona Lisa desaparecida

O primeiro grande assalto ocorreu em 1911. À época, um italiano chamado Vincenzo Peruggia roubou a Mona Lisa, famoso quadro pintado por Leonardo da Vinci. Disfarçado de funcionário, roubou a peça depois de passar a noite escondido no museu. A obra só foi recuperada dois anos depois, quando Vincenzo foi flagrado tentando vendê-la na Itália

Saques nazistas

Durante a Segunda Guerra Mundial, época de atividade do regime nazista em solo europeu, muitas obras foram confiscadas pelos alemães. Esforços foram feitos, depois da guerra, para recuperar as peças pegas. Ainda que muitos tenham sido resgatados, outros nunca mais foram encontrados

Mistério nunca resolvido

Em 1971, a obra 'A Onda', de Gustave Courbet, foi roubada por ladrões profissionais. A pintura nunca foi encontrada ou recuperada. O acontecimento é, até hoje, um mistério

Peças renascentistas levadas

Um capacete e uma couraça ornamentados, peças valiosas da época da Renascença e doados pela família Rotchschild, em 1922, foram roubadas em 1983. O museu as recuperou somente 40 anos depois, em 2021

Mais um quadro francês...

O museu do Louvre também precisou fechar as portas, em 1998, após o roubo do quadro 'Le Chemin de Sevres'. O autor da obra é o pintor paisagista francês Camille Corot. A pintura, assim como algumas das anteriores, nunca mais foi encontrada

