Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Por Correio Braziliense
Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (23/10), cinco loterias: os concursos 2931 da Mega-Sena; o 3520 da Lotofácil; o 6860 da Quina; o 2311 da Timemania e o 1132 do Dia de Sorte

Prêmios

Mega-Sena: R$ 83 milhões / Quina: R$ 14 milhões / Dia de Sorte: R$ 4 milhões / Timemania: R$ 38 milhões / Lotofácil: R$ 10 milhões

Mega-Sena

04 - 19 - 23 - 36 - 47 - 52

Quina

12 - 46 - 58 - 62 - 69

Timemania

17 - 32 - 34 - 37 - 68 - 71 - 72. O time do coração é o 53 (Náutico - PE)

Lotofácil

01 - 03 - 07 - 08 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23

Dia de Sorte

04 - 06 - 13 - 17 - 23 - 26 - 29. O mês da sorte é 01 (janeiro)

