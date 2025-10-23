Os 10 melhores alimentos para comer antes de malhar de manhã

Para ter um treino eficiente, um dos passos essenciais é ter uma boa alimentação. Um momento crucial da alimentação para quem gosta de praticar exercícios físicos durante o período da manhã é a chamada alimentação pré-treinoFreepik
O ideal nesses momentos é consumir alimentos que fornecem energia e contribuem para um melhor desempenho nos treinos e que não venham causar indigestão. Um exemplo disso são as comidas ricas em carboidratos como pães, cereais, arroz e até mesmo a bananaPexels/Pixabay
'Quando associadas a fontes de proteína como ovos, queijos, frango ou leite, as proteínas favorecem a liberação gradual de energia e ajudam na manutenção dos aminoácidos, importantes para a recuperação muscular.' destacou a conselheira do Conselho Regional de Nutrição da 1ª Região (CRN-1), Tayanne Kristian SantosReprodução/Freepik
Para aqueles que treinam com o objetivo principal de obter ganho de massa muscular, o ideal é que o pré-treino seja uma alimentação mais calórica, que vá trazer energia o suficiente para os músculos se recuperarem depois dos exercíciosPexels
Já para quem busca a perda de peso, Tayanne recomenda o consumo de alimentos mais proteicos a fim de preservar a massa muscular e otimizar o gasto de gorduras corporais. Os carboidratos também podem entrar na dieta, mas desde que com moderaçãoPixabay
O ideal é que as refeições pré-treino sejam feitas pelo menos três horas e meia antes dos exercícios físicos, para garantir que os nutrientes sejam absorvidos pelo corpo e não venham a causar desconfortos gastrointestinaisPixabay
O Correio Braziliense separou uma lista com 10 dos melhores alimentos para se consumir antes de treinar, confira:Pixabay
Os queijos certamente são um dos alimentos mais apreciados pelas pessoas por sua diversidade e versatilidade. No mundo fitness não é diferente, alguns dos mais recomendados para serem consumidos nesses momentos pré-exercícios são o queijo minas, cottage e a ricota, que possuem altos níveis de proteína e cálcioPexels
Por ser uma fonte de carboidrato de rápida absorção, a tapioca fornece energia quase imediata para quem a consome. O ideal é consumir o alimento geralmente acompanhado de alguma fonte de proteína como queijos, ovos e até mesmo frangoAntonio Cunha/CB/D.A Press
A batata-doce é, de longe, um dos alimentos preferidos dos 'ratos de academia' pelo alto valor nutritivo e versatilidade. Esses tubérculos nativos podem ser preparados assados ou cozidos, sendo fontes de carboidratos e importantes vitaminas dos complexos A,B e CReprodução/Freepik
O ovo é rico em proteínas de alto valor biológico, como a albumina e vitaminas do complexo B, que auxiliam o corpo na recuperação após os treinos. Além disso, são fornecedores de energia e podem ser preparados de inúmeras formas diferentesFreepik
Esses alimentos fabricados pela natureza sempre foram referência para uma alimentação saudável. Banana, mamão, maçã e manga são opções muito queridas por serem fontes de carboidrato que fornecem energia de forma rápida, a banana inclusive, por ser uma fonte de carboidratos pode prevenir as câimbrasReprodução/Freepik
Shakes e smoothies tem se tornado moda no mundo fitness, e é cada vez mais comum encontrar quiosques vendendo essas bebidas próximos a academias e parques. Os 'drinks pré-treino' são feitos a base de frutas, leite, sucos e até sorvete, as pessoas consomem essas bebidas por aumentarem a energia e melhorarem as funções cerebraisFreepik
São ótimas opções para se consumir antes do treino por fornecerem a energia necessária para treinar. Os cereais e a aveia são fonte de carboidratos com baixo índice glicêmico, evitando assim os picos de glicose e proporcionam um suporte energético prolongadoReprodução/Freepik
O derivado do leite ajuda com o fortalecimento dos ossos por possuir altas quantidades de cálcio. Além disso, pode ser combinado com carboidratos, fornecendo assim energiaR92/Reprodução
Os peixes também têm espaço no mundo da alimentação saudável, os mais indicados os com pouca gordura, como a tilápia e o atum. São ideais para evitar desconfortos gastrointestinais e geralmente são combinadas com carboidratos como pães ou arrozKayo Magalhães/CB/D.A Press
O frango é um dos queridinhos dos amantes dos treinos por ser uma excelente fonte de proteína, esse alimento também é importante por ser um macronutriente que auxilia na construção e reparo dos músculosReprodução/Freepik
*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca