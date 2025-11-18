Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (18/11), cinco loterias: os concursos 2941 da Mega-Sena; o 3541 da Lotofácil; o 6881 da Quina; o 2321 da Timemania e o 1142 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 3 milhões / Quina: R$ 3 milhões / Lotofácil: R$ 1 milhão / Dia de Sorte: R$ 3 milhões / Timemania: R$ 49 milhões
14 - 30 - 33 - 35 - 48 - 51
26 - 49 - 52 - 54 - 57
05 - 09 - 13 - 15 - 27 - 31 - 52. O time do coração é o 43 (Grêmio/RS)
01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 08 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 23 - 25
20 - 22 - 23 - 24 - 28 - 30 - 31. O mês da sorte é 05 (maio)