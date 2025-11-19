Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (19/11), seis loterias: os concursos 6882 da Quina; o 2888 da Dupla Sena; o 3542 da Lotofácil; o 304 da +Milionária; o 2851 da Lotomania e o 774 da Super Sete
Lotofácil: R$ 5 milhão / Quina: R$ 4 milhões / +Milionária: R$ 10 milhões / Dupla Sena: R$ 570 mil e R$ 39 mil / Lotomania: R$ 536 mil / Super Sete: R$ 5 milhões
04 - 08 - 28 - 38 - 39 - 47 no primeiro sorteio; 19 - 31 - 40 - 46 - 48 - 49 no segundo
16 - 18 - 36 - 60 - 80
02 - 08 - 15 - 20 - 24 - 25 - 30 - 34 - 37 - 40 - 43 - 51 - 60 - 62 - 67 - 77 - 81 - 85 - 87 - 94
01 - 02 - 05 - 08 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
02 - 14 - 22 - 36 - 40 - 50. Os trevos sorteados foram: 1 - 2
