Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (21/11), cinco loterias: os concursos 6883 da Quina; o 2889 da Dupla Sena; o 3543 da Lotofácil; o 2852 da Lotomania e o 775 da Super Sete
Quina: R$ 5 milhões / Lotofácil: R$ 1 milhão / Super Sete: R$ 5 milhões / Lotomania: R$ 988 mil / Dupla Sena: R$ 716 mil e R$ 38 mil
17 - 22 - 25 - 26 - 47 - 48 no primeiro sorteio; 18 - 22 - 33 - 35 - 37 - 50 no segundo
08 - 44 - 45 - 52 - 78
01 - 02 - 04 - 06 - 17 - 20 - 21 - 25 - 33 - 37 - 38 - 43 - 53 - 55 - 67 - 75 - 83 - 90 - 94 - 99
01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25
