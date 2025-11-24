Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (24/11), cinco loterias: os concursos 6885 da Quina, o 3545 da Lotofácil, o 2853 da Lotomania, 2890 da Dupla-Sena e o 776 da Super Sete
Quina: R$ 5 milhões / Lotofácil: R$ 1 milhão / Lotomania: R$ 1 milhão / Dupla Sena: R$ 879 mil e R$ 45 mil / Super Sete: R$ 5 milhões
03 - 11 - 12 - 16 - 23 - 34 no primeiro sorteio; 13 - 25 - 27 - 29 - 41 - 43 no segundo
12 - 39 - 41 - 68 - 78
11 - 27 - 37 - 41 - 43 - 52 - 53 - 57 - 60 - 62 - 66 - 68 - 71 - 73 - 77 - 79 - 82 - 87 - 90 - 95
01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25
Coluna 1: 3 / Coluna 2: 2 / Coluna 3: 1 / Coluna 4: 6 / Coluna 5: 1 / Coluna 6: 8 / Coluna 7: 9