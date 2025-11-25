Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (25/11), cinco loterias: os concursos 2943 da Mega-Sena; o 3546 da Lotofácil; o 6886 da Quina; o 2323 da Timemania e o 1144 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 14 milhões / Quina: R$ 6 milhões / Lotofácil: R$ 1 milhão / Dia de Sorte: R$ 150 mil / Timemania: R$ 51 milhões
08 - 29 - 30 - 36 - 39 - 60
09 - 20 - 33 - 63 - 69
13 - 33 - 52 - 60 - 65 - 66 - 79. O time do coração é o 62 (Portuguesa/RJ)
02 - 03 - 05 - 07 - 08 - 11 - 12 - 13 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25
03 - 05 - 11 - 13 - 23 - 24 - 26. O mês da sorte é 03 (Março)