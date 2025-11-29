Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (29/11), seis loterias: os concursos 2945 da Mega-Sena; o 6890 da Quina; o 3550 da Lotofácil; 307 da +Milionária; o 2325 da Timemania e o 1146 do Dia da Sorte
Mega-Sena: R$ 27 milhões / Lotofácil: R$ 7 milhões / Quina: R$ 1 milhão / Timemania: R$ 55 milhões / +Milionária: R$ 10 milhões / Dia de Sorte: R$ 600 mil
01 - 02 - 03 - 07 - 27 - 33
08 - 12 - 67 - 68 - 70
11 - 13 - 40 - 42 - 66 - 67 - 73. O time do coração é o 21 (Campinense/PB)
01 - 04 - 06 - 07 - 08 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24
01 - 10 - 13 - 14 - 28 - 31. Os trevos sorteados foram: 1 - 4
02 - 04 - 06 - 08 - 18 - 29 - 31. O mês da sorte é 05 (maio)