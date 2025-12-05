Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Por Correio Braziliense
Reprodução Youtube

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (5/12), cinco loterias: os concursos 6895 da Quina; o 2895 da Dupla Sena; o 3555 da Lotofácil; o 2858 da Lotomania e o 781 da Super Sete

Divulgação/Loterias Caixa

Prêmios

Quina: R$ 5 milhões / Lotofácil: R$ 1 milhão / Lotomania: R$ 496 mil / Dupla Sena: R$ 1 milhão e R$ 65 mil / Super Sete: R$ 100 mil

Pixabay

Dupla Sena

09 - 20 - 24 - 26 - 30 - 39 no primeiro sorteio; 04 - 05 - 06 - 23 - 35 - 43 no segundo

Reprodução/Loterias Caixa

Quina

15 - 38 - 64 - 67 - 73

Reprodução/Loterias Caixa

Lotofácil

01- 02 - 03 - 04 - 07 - 08 - 10 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24

Reprodução/Loterias Caixa

Lotofácil

01- 02 - 03 - 04 - 07 - 08 - 10 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24

Reprodução/Loterias Caixa

Super Sete

Coluna 1: 4 / Coluna 2: 5 / Coluna 3: 4 / Coluna 4: 4 / Coluna 5: 3 / Coluna 6: 6 / Coluna 7: 2

Reprodução/Loterias Caixa

Veja Mais