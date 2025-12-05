Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (5/12), cinco loterias: os concursos 6895 da Quina; o 2895 da Dupla Sena; o 3555 da Lotofácil; o 2858 da Lotomania e o 781 da Super Sete
Quina: R$ 5 milhões / Lotofácil: R$ 1 milhão / Lotomania: R$ 496 mil / Dupla Sena: R$ 1 milhão e R$ 65 mil / Super Sete: R$ 100 mil
09 - 20 - 24 - 26 - 30 - 39 no primeiro sorteio; 04 - 05 - 06 - 23 - 35 - 43 no segundo
15 - 38 - 64 - 67 - 73
01- 02 - 03 - 04 - 07 - 08 - 10 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24
Coluna 1: 4 / Coluna 2: 5 / Coluna 3: 4 / Coluna 4: 4 / Coluna 5: 3 / Coluna 6: 6 / Coluna 7: 2