Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (10/12), seis loterias: os concursos 6899 da Quina; o 2897 da Dupla Sena; o 3559 da Lotofácil; o 310 da +Milionária; o 2860 da Lotomania e o 783 da Super Sete
Lotofácil: R$ 1 milhão / Quina: R$ 598 mil / +Milionária: R$ 11 milhões / Dupla Sena: R$ 2 milhões e R$ 71 mil, respectivamente / Lotomania: R$ 1 milhão / Super Sete: R$ 300 mil
08 - 13 - 15 - 34 - 44 - 50 no primeiro sorteio; 11 - 15 - 19 - 31 - 34 - 45 no segundo
17 - 42 - 50 - 56 - 76
00 - 01 - 05 - 06 - 09 - 12 - 14 - 22 - 25 - 29 - 31 - 34 - 39 - 47 - 66 - 67 - 72 - 79 - 80 - 98
01 - 02 - 06 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 24 - 25
15 - 16 - 33 - 34 - 40 - 42. Os trevos sorteados foram: 2 - 5
Coluna 1: 4 / Coluna 2: 4 / Coluna 3: 9 / Coluna 4: 0 / Coluna 5: 0 / Coluna 6: 7 / Coluna 7: 5