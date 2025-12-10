Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (10/12), seis loterias: os concursos 6899 da Quina; o 2897 da Dupla Sena; o 3559 da Lotofácil; o 310 da +Milionária; o 2860 da Lotomania e o 783 da Super Sete