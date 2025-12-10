Galeria Cité de Carcassonne: cidade recria em detalhes a Idade Média e atrai atenção dos turistas A Cité de Carcassonne é uma cidade medieval fortificada localizada no sul da França, na região de Occitânia. Suas muralhas imensas e torres pontiagudas são um ícone visual. Por Flipar

Imagem de mike1550 por Pixabay