Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

Mega-Sena: R$ 36 milhões / Lotofácil: R$ 10 milhões / Quina: R$ 1 milhão / Dia de Sorte: R$ 650 mil / Timemania: R$ 64 milhões
A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (11/12), cinco loterias: os concursos 2950 da Mega-Sena; o 3560 da Lotofácil; o 6900 da Quina; o 2330 da Timemania e o 1151 do Dia de Sorte
21 - 23 - 42 - 49 - 50 - 60
10 - 33 - 34 - 36 - 58
22 - 31 - 50 - 52 - 56 - 57 - 69. O time do coração é o 53 (Náutico/PE)
01 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 18 - 19 - 23 - 24
03 - 06 - 18 - 21 - 22 - 24 - 31. O mês da sorte é 06 (junho)