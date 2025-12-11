Escultura de beija-flor em hospital celebra a famosa música que Cazuza compôs durante internação

Em 2004, entrou em cartaz nos cinemas brasileiros uma cinebiografia de Cazuza - 'Cazuza - O Tempo Não Pára'. Com direção de Sandra Werneck e Walter Carvalho, e Daniel de Oliveira no papel do cantor, o filme retrata os passos do artista desde suas performances no Circo Voador e a carreira solo até a descoberta da doença e a morte precoce.