Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (16/12), cinco loterias: os concursos 2952 da Mega-Sena; o 3564 da Lotofácil; o 6904 da Quina; o 2332 da Timemania e o 1153 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 49 milhões / Quina: R$ 4 milhões / Lotofácil: R$ 1 milhão / Timemania: R$ 67 milhões / Dia de Sorte: R$ 1 milhão
01 - 20 - 45 - 48 - 51 - 58
09 - 14 - 23 - 42 - 46
13 - 17 - 23 - 28 - 47 - 50 - 71. O time do coração é o 29 (Coritiba/PR)
05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25
15 - 16 - 18 - 19 - 21 - 23 - 27. O mês da sorte é 07 (julho)