Quina, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (19/12), cinco loterias: os concursos 6907 da Quina; o 2901 da Dupla Sena; o 3567 da Lotofácil; o 2864 da Lotomania e o 787 da Super Sete
Quina: R$ 6 milhões / Lotofácil: R$ 5 milhões / Lotomania: R$ 4 milhões / Dupla Sena: R$ 3 milhões e R$ 72 mil / Super Sete: R$ 700 mil
03 - 16 - 19 - 21 - 28 - 41 no primeiro sorteio; 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 50 no segundo
23 - 41 - 46 - 58 - 66
01 - 04 - 15 - 17 - 18 - 22 - 23 - 32 - 37 - 42 - 44 - 71 - 73 - 77 - 79 - 81 - 84 - 96 - 98 - 99
01 - 02 - 04 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 18 - 20 - 24 - 25
Coluna 1: 8 / Coluna 2: 9 / Coluna 3: 2 / Coluna 4: 2 / Coluna 5: 7 / Coluna 6: 0 / Coluna 7: 3