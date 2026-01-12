Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (12/1), cinco loterias: os concursos 6925 da Quina, o 3585 da Lotofácil, o 2874 da Lotomania, 2911 da Dupla-Sena e o 797 da Super Sete
Quina: R$ 5 milhões / Lotofácil: R$ 1 milhão / Lotomania: R$ 1 milhão / Dupla Sena: R$ 7 milhões e R$ 160 mil / Super Sete: R$ 750 mil
01 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25 no primeiro sorteio; 06 - 07 - 21 - 37 - 44 - 45 no segundo
01 - 04 - 11 - 15 - 18 - 32 - 36 - 37 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 66 - 76 - 78 - 80 - 81 - 86
01 - 02 - 04 - 08 - 09 - 10 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25
Coluna 1: 3 / Coluna 2: 1 / Coluna 3: 4 / Coluna 4: 8 / Coluna 5: 3 / Coluna 6: 0 / Coluna 7: 6
09 - 25 - 44 - 46 -62