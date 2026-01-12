Confira como está vida de casado de alguns ex-BBBs famosos

Breno Simões e Paula Amorim

Uma bonita história de amor é a do casal de ex-BBBs Breno Simões e Paula Amorim que participaram da edição 18, onde se conheceram e começaram o relacionamento, que dura até os tempos atuais. Os dois atualmente são pais de Théo, de três anos. Na tentativa de ter o segundo filho, o casal sofreu três abortos espontâneos, o último em julho do ano passado