Quina, Lotofácil e mais: confira os resultados das loterias desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta segunda-feira (19/1), cinco loterias: os concursos 6931 da Quina, o 3591 da Lotofácil, o 2877 da Lotomania, 2914 da Dupla-Sena e o 800 da Super SeteDivulgação/Loterias Caixa
Quina: R$ 600 mil / Lotomania: R$ 3,6 milhões / Dupla Sena: R$ 9,1 milhões / Lotofácil: R$ 1,8 milhão / Super Sete: R$ 1 milhãoMarcello Casal Jr/Agência Brasil
A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 04-17-20-37-47-48 no primeiro sorteio; 02-07-26-30-33-41 no segundo sorteio
Teve os seguintes números sorteados: 48-69-73-77-79
A Lotomania apresentou os seguintes números: 02-04-05-09-17-18-21-24-36-42-43-52-60-62-69-72-85-86-91-99
Apresentou o seguinte resultado: 01-02-03-04-06-07-10-11-13-14-15-17-18-19-20
A Super Sete teve os seguintes números sorteados: Coluna 1: 4 / Coluna 2: 1 / Coluna 3: 2 / Coluna 4: 5 / Coluna 5: 2 / Coluna 6: 2 / Coluna 7: 5