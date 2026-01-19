Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

Acompanhe o sorteio das loterias desta segunda - (crédito: Reprodução/Youtube Caixa)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (19/1), cinco loterias: os concursos 6931 da Quina, o 3591 da Lotofácil, o 2877 da Lotomania, 2914 da Dupla-Sena e o 800 da Super Sete. O sorteio é realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 600 mil, teve os seguintes números sorteados: 48-69-73-77-79.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 3,6 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 02-04-05-09-17-18-21-24-36-42-43-52-60-62-69-72-85-86-91-99.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 04-17-20-37-47-48 no primeiro sorteio; 02-07-26-30-33-41 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 9,1 milhões.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 4

Coluna 2: 1

Coluna 3: 2

Coluna 4: 5

Coluna 5: 2

Coluna 6: 2

Coluna 7: 5

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Acompanhe o sorteio ao vivo:

*Loterias em apuração