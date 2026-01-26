Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (26), cinco loterias: os concursos 6937 da Quina, o 3597 da Lotofácil, o 2880 da Lotomania, 2917 da Dupla-Sena e o 803 da Super Sete
Quina: R$ 10 milhões / Lotofácil: R$ 5 milhões / Lotomania: R$ 6 milhões / Dupla Sena: R$ 10 milhões e R$ 167 mil / Super Sete: R$ 1 milhão
04 - 09 - 20 - 34 - 36 - 42 no primeiro sorteio; 03 - 14 - 15 - 19 - 46 - 47 no segundo
16 - 17 - 46 - 56 - 70
10 - 23 - 24 - 26 - 27 - 38 - 39 - 40 - 42 - 46 - 47 - 51 - 58 - 59 - 67 - 69 - 87 - 89 - 94 - 96
01 - 04 - 05 - 07 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25
Coluna 1: 6 / Coluna 2: 4 / Coluna 3: 2 / Coluna 4: 1 / Coluna 5: 6 / Coluna 6: 8 / Coluna 7: 7