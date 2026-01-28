Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

02 - 08 - 11 - 21 - 38 - 40 no primeiro sorteio; 01 - 02 - 18 - 30 - 32 - 34 no segundo
10 - 26 - 27 - 55 - 73
05 - 07 - 10 - 16 - 24 - 25 - 27 - 33 - 47 - 48 - 50 - 60 - 64 - 74 - 79 - 83 - 84 - 85 - 88 - 99
09 - 12 - 17 - 29 - 30 - 45. Os trevos sorteados foram: 2 - 6
Coluna 1: 9 / Coluna 2: 7 / Coluna 3: 8 / Coluna 4: 9 / Coluna 5: 4 / Coluna 6: 6 / Coluna 7: 7
A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (28/1), seis loterias: os concursos 6939 da Quina; o 2918 da Dupla Sena; o 3599 da Lotofácil; o 324 da +Milionária; o 2881 da Lotomania e o 804 da Super Sete
Quina: R$ 12 milhões / Lotofácil: R$ 5 milhões / Lotomania: R$ 7 milhões / +Milionária: R$ 19 milhões / Dupla Sena: R$ 284 mil e R$ 42 mil / Super Sete: R$ 1 milhão
01 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24